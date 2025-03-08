شكرا لقرائتكم خبر عن "مسار واقعي".. 4 دول أوروبية تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

خطة إعادة إعمار غزة

حماس وغزة

الدمام - شريف احمد - حازت خطة إعادة إعمار غزة التي وضعتها دول عربية، تأييد دول أوروبية رئيسية بينما وصفها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك بأنها مسار واقعي.وقال الوزراء في البيان الذي نشر اليوم السبت، إن الاقتراح يصور "مسارًا واقعيا لإعادة إعمار غزة ويعد إذا طبق بتحسين سريع ومستدام لظروف المعيشة الكارثية للفلسطينيين المقيمين في غزة".وأضاف البيان: "لا بد أن تكون جهود التعافي وإعادة الإعمار مبنية على إطار عمل سياسي وأمني مقبول للإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي يحقق السلام والأمن على الأمد الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".هذا وتسعى مصر للحصول على دعم دولي لمقترحها الذي يقع في نحو 90 صفحة.لكن البيان تضمن التأكيد على أن حماس يتعين ألا تدير غزة وفي نفس ودعم دور رئيسي للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية حاليًا.وذكر الوزراء في الختام: "نحث جميع الأطراف على البناء على مزايا الخطة كنقطة انطلاق".