الخليج اليوم .. الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء تبرعين للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في نسختها الخامسة، التي انطلقت مساء اليوم، إذ منح خادم الحرمين الشريفين مبلغ 40 مليون ريال، ومن ولي العهد بمبلغ 30 مليون ريال.

يعد هذان التبرعان امتدادًا للدعم غير المحدود من الحكومة للعمل الخيري في السعودية والحث عليه على غرار الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان"، وذلك مُنذ انطلاقتها عام 2021 حتى اليوم، إذ تحظى بموثوقية وشفافية عاليتين في استقبال وإيصال التبرعات إلى مستحقيها بطرق تقنية عالية الدقة تضمن سير وسهولة عمليات التبرع، بما يكفل دعم قيم الترابط المجتمعي خاصة في شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر من الله عز وجل ويزداد فيه إقبال المحسنين على العمل الخيري والإحسان.

وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية طيلة مدة الحملة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر تطبيق وموقع المنصة بالإضافة إلى الرقم الموحد 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.

وتحظى منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ تمكينًا مستمرًا من القيادة الرشيدة لدعم عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 13 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تعمل بشكل تقني متقدم يسهم في تسهيل عمليات التبرع وسرعة وصولها إلى مستحقيها بكل يسر وأمان، فضلاً عن أن المنصة تخضع لإشراف لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.