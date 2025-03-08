شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: مقتل مواطن وإصابة آخر فى غارة إسرائيلية على خربة سلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم /السبت/، مقتل وإصابة مواطنين اثنين في غارة إسرائيلية في خربة سلم بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على سيارة في خربة سلم، أدت إلى مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح.



وفي السياق، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، على علو متوسط.