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إصابة 10 فلسطينيين بإطلاق نار وقصف إسرائيلي على قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

  • إصابة 10 فلسطينيين بإطلاق نار وقصف إسرائيلي على قطاع غزة 1/2
  • إصابة 10 فلسطينيين بإطلاق نار وقصف إسرائيلي على قطاع غزة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أصيب عشرة فلسطينيين بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف مدينتي بيت حانون وخان يونس.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء

كما أصيب شاب وطفلة برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.
في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,453 شهيدًا و111,860 جريحًا معظمهم أطفال ونساء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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