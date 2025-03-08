شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 48453 والإصابات إلى 111860 منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /السبت/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,453 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر اكتوبر 2023.



وأضافت المصادر ذاتها - بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,860 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (6 شهداء جدد بقصف الاحتلال، وانتشال جثمان شهيد)، و8 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.