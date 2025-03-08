الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي: المملكة مستمرة بعملها مع الدول عبر التحالف الدولي لحل الدولتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جددت السعودية رفضها دعوات وأفكار تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وذلك في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الذي يبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده مستمرة في عملها مع الدول عبر التحالف الدولي لحل الدولتين، مشيراً إلى أن السلام الدائم والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا عبر إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 على أساس حل الدولتين باعتباره نهجاً استراتيجياً يضمن السلم والأمن للجميع.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده ستظل داعمة للقضية الفلسطينية عبر سعيها نحو تعزيز الجهود العربية و الإسلامية أجمع ما يضمن السلّم والأمن، إذ عقدت الرياض قمتين عربية إسلامية استثنائية مشتركة لعامي2023م و 2024م ، ونتج عن ذلك تحرك اللجنة الوزارية برئاسة المملكة بهدفِ وقفِ العدوان على غزة، واتخاذ خطوات جادة لتحقيق السلام المستدام من خلال اعترافِ الدول الداعمة للسلام بالدولة الفلسطينية.