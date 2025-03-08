الخليج اليوم .. خلال أسبوع.. ضبط 20749 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية، عن ضبط 20749 مخالفًا، منهم 13871 مخالفًا لنظام الإقامة، و3517 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3361 مخالفًا لنظام العمل، خلال الفترة 27/ 02/ 2025م إلى 05/ 03/ 2025م.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1051 شخصًا، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 90 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

في حين تم ضبط 12 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 40173 وافدًا مخالفًا، منهم 35862 رجلًا، و4311 امرأة، إحالة 32375 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2576 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10024 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.