شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية العراقية": نتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الجارية في سوريا، مؤكدة موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/ - أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت "موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع"، مشددة على "أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري".

وأعربت الوزارة، عن رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء، محذرة من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة مما يعيق جهود استعادة الأمن والسلام.