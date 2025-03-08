شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. "سكوتر" إسعافى لزوار المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي خدمة "الاسكوتر الإسعافي"؛ لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لزوار المسجد النبوي الشريف مطلع شهر رمضان الجاري؛ بهدف الوصول السريع إلى المستفيدين، وتقديم الرعاية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي لدعم الخدمات الإسعافية داخل ساحات المسجد النبوي؛ إذ يساهم الاسكوتر الإسعافي في التنقل بسهولة بين الزوار والمصلين والحشود؛ ما يسهل من التدخل السريع لمعاينة الحالات الطارئة والحرجة قبل نقلها إلى المرافق الصحية لإكمال الخطة العلاجية.

و أوضح التجمع الصحي أن الخدمة التي تتضمن سيارات العربات الكهربائية كذلك قدمت الخدمات الطبية لـ91 حالة منذ إطلاقها حتى اليوم السادس من شهر رمضان، منوهًا بأن الحالات كافة تمت إحالتها للمنشآت الصحية الواقعة بالمنطقة المركزية.

وفى السياق نفسه، أشاد عدد من زوار المسجد النبوي الشريف على قيمة هذه المبادرة، مشيدين بفاعليتها في سرعة التدخل الطبي، وتقديم الرعاية العاجلة للمرضى.