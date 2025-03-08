شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات في سوريا.. "الشرع" يدعو المسلحين إلى تسليم أنفسهم للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الاشتباكات في سوريا

حماية المدنيين

ضبط التجاوزات

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع العناصر التي تقاتل القوات الحكومية في الساحل السوري تسليم أسلحتهم وأنفسهم قبل فوات الأوان.وقال الشرع في كلمة مسجلة تم بثها عبر مصادر إعلامية رسمية سورية: "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سورية الجديدة التي يجهلونها، وها هم اليوم يتعرفون عليها فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إذا مست محافظة منها بشوكة تداعت لها سائر المحافظات لنصرتها وعزتها".وأضاف: "سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب فسوريا تعني الجميع وهي مهمة الجميع في الحفاظ عليها ونصرتها وهذا ما تجسد ليلة أمس فلا خوف على بلد فيه مثل هذا الشعب ".وذكر الشرع: "إننا في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحرص على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها ولا غاية لنا بدماء أحد".وتابع: "نحن قوم نقاتل وفي صدورنا شرف القتال وأنتم تقاتلون بلا شرف وليس بالغريب عنكم ما فعلتموه فقد أوغلتم بالدم السوري خلال عقود من الزمن ولا زلتم على نفس نهجكم رغم تغليبنا لحالة العفو تجنبا من الوقوع بمثل هذا المشهد وإنني لأجزم بجهلكم بما نقول ولكن ما على الرسول إلا البلاغ".وبارك الشرع القوات الحكومية التزامها " أبارك للقوى الجيش والأمن على التزامهم بحماية المدنيين وتأمينهم أثناء ملاحقتهم لفلول النظام الساقط وسرعتهم في الأداء".وحذر الرئيس السوري من يتجاوز على المدنيين "سيحاسب حسابا شديدا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقواما بجريرة أقوام فإن أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم وإنقاذهم من شرور عصابة النظام الساقط". "ورغم ما تعرضنا له من غدر فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به على الإطلاق"، وفق قوله.وطالب الشرع جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل للقادة العسكريين والأمنيين هناك، وأن يتم على الفور إخلاء المواقع لضبط التجاوزات الحاصلة وليتسن للقوى الأمنية والعسكرية إكمال عملهم على أتم وجه.وقال: "سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة للوراء فاطمئنوا عليها فهي بحفظ الله ورعايته ".وتشهد طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك منذ يوم أمس اثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق. وأعلنت تلك المجموعات في بيان لها أمس بأنها تريد "تحرير" سوريا من القيادة الحالية وسقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.