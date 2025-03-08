شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الدينية بالحرمين: تكثيف الجهود لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني وكيل الشؤون الدينية بالمسجد النبوي اليوم السبت، حرص وكالة الشؤون الدينية السعودية على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الحنيني: "إن وكالة الشؤون الدينية كجهة مؤسسية مرجعية تعزز مسارات العمل الديني وفق رؤية تنظيمية حديثة، بما يخدم قاصدي المسجد النبوي الشريف، بالاضافة انها تقوم بعمل محوري من خلال الارتقاء بالمحتوى العلمي والدعوي بما يواكب رؤية المملكة 2030". وفق قناة (الإخبارية) السعودية.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للتدريس في إقامة الندوات الدينية داخل المسجد النبوي الشريف، بالاضافة إلى العمل على إطلاق سلسلة من الدورات المتنوعة والعلمية الموسعة منها المتخصصة في "فقه الصيام وأحكامه" خاصة خلال الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، قد أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لأول صلاة جمعة من شهر رمضان، وذلك وفق الخطط المرسومة من جميع الوكالات التي استعدت بشكل كامل ؛ لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية، مؤكدا أن نجاح الخطة تم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظومة الدينية وشركاء النجاح.

وامتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وسطوحه، والمسجد النبوي، وساحاتهما بالمصلين والزوار، منذ صباح اليوم، حيث شهد الحرمين تدفقا كثيفًا من المعتمرين، و أدى المعتمرون والقاصدون، أول صلاة جمعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط أجواءٍ تعبدية روحانية، وسط منظومة من الخدمات الإثرائية المتكاملة وفرتها المنظومة الدينية للرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين.