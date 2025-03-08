شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد دعمها لاستقرار سوريا والان مع تفاصيل الخبر

أعربت وزارك الخارجية الكويتية عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستهدافها لقوات الأمن ومؤسسات الدولة.وفق كونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية ودعمها لجميع الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ أمنها واستقرارها الوطنيين.

من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، بما في ذلك التقارير حول سقوط ضحايا من المدنيين.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.

وأضاف أن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا في وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع، فالسوريون يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة".

بدوره، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا للتأكد من الحقائق بدقة، فإن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي".