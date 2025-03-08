شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن تعيينات لسفراء أمريكا إلى لبنان والكويت والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيينات سفراء أمريكا إلى عدد من الدول من بينهم لبنان والكويت والمغرب.

وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال المملوكة له إنه رشح عمدة مدينة في ميشيجان أمير غالب لتولي منصب السفير الأمريكي في الكويت.

وكتب ترامب: "بصفته عمدة مدينة هامترامك في ولاية ميشيجان، عمل أمير جاهدا لمساعدتنا في تأمين فوز تاريخي في ميشيجان".

كما أعلن ترامب أن ديوك بوكان سيتولى منصب السفير الأمريكي في المملكة المغربية.

وكتب على منصته: "سيلعب ديوك دورا محوريا في تعزيز السلام والحرية والازدهار لبلدينا،تهانينا لديوك وعائلته الرائعة".

وعين ترامب ليندا بلانشارد لتكون السفير الأمريكي لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما، إيطاليا.

وكتب الرئيس: "خلال فترتي الرئاسية الأولى، قامت ليندا بعمل رائع كسفيرة للولايات المتحدة في سلوفينيا، وحصلت على بكالوريوس في العلوم من جامعة أوبورن، ومع زوجها، ساعدت في بناء شركة عقارات ناجحة جدا.. أعلم أنها ستعمل بجد من أجل أمتنا.. تهانينا ليندا".

وأخيرا، أعلن ترامب عن تعيين ميشيل عيسى سفيرا لواشنطن لدى لبنان، وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال" "ميشيل هو رجل أعمال متميز، خبير مالي، وقائد له مسيرة رائعة في مجال البنوك وريادة الأعمال والتجارة الدولية"... "ليس لدي شك في أنه سيخدم بلادنا بشرف وتميز. تهانينا ميشيل".