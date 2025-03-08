شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: سنعمل بكل الوسائل على إنجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، بالعمل، "بكل الوسائل"، على إنجاح تنفيذ خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة؛ لتكون "أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى أهلنا فى قطاع غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نير الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني".



ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية - خلال كلمته فى الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، الذى عقد أمس /الجمعة/، فى مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إلى تكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي، وتصعيد الضغط السياسى والدبلوماسى والقانونى والاقتصادى على دولة الاحتلال، حتى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة كاملة، غير منقوصة، وتتويجها بحرية الشعب الفلسطيني، وبسيادته على أرضه، وقدسه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.



وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى على أن وحدة الموقف الإسلامي، والالتزام الجماعى تجاه فلسطين، هو الطريق والاداة الفاعلة فى مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.