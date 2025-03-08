شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدعو إلى تفادى "دوامة العنف" فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضّت وزارة الخارجية الألمانية، كل الأطراف في سوريا على تجنّب "دوامة العنف"، بعد تقارير أفادت بوقوع اشتباكات فى الساحل السورى بين قوات الأمن وموالين للرئيس السابق بشار الأسد، بحسب القاهرة الإخبارية.

وجاء في منشور لوزارة الخارجية الألمانية على منصة للتواصل الاجتماعى: "نحن مصدومون إزاء العدد الكبير للضحايا في المناطق الغربية في سوريا.. ندعو كل الأطراف إلى السعي... لحلول سلمية والوحدة الوطنية والحوار السياسي الشامل والعدالة الانتقالية لتخطي دوامة العنف والكراهية"، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، فرض السيطرة الكاملة على طرطوس واللاذقية، وتمديد فرض حظر تجول عام في المدينتين حتى السبت، بعد مواجهات مع من وصفتهم بـ"فلول النظام السابق"، ما استدعى استقدام تعزيزات وقوات إضافية من وزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبدأ التصعيد الأخير من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، حيث تم قتل عنصر أمني وجرح آخرين، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قُتل فيه 15 عنصرًا أمنيًا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية، حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.

وتعد هذه الهجمات الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.