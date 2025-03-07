شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش السورى تدخل مركزى طرطوس واللاذقية وسط اشتباكات عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينتي اللاذقية وطرطوس في إطار حملة واسعة بدأتها الأجهزة العسكرية والأمنية في منطقة الساحل غربي سوريا إثر هجمات منسقة لموالين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بينما دارت اشتباكات عنيفة في محاور بينها محيط مدينة جبلة، بحسب وسائل إعلام سورية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، إن القوات استعادت السيطرة أيضا على كثير من المواقع التي تسللت إليها فلول النظام المخلوع بمنطقة الساحل.

وأضاف الناطق السوري أن ساعات قليلة تفصل القوات العسكرية والأمنية عن إنهاء العملية ضد الفلول، مشيرا إلى أن القوات المشاركة تواجه ما وصفها ببؤر إجرامية هدفها إحداث الفوضى وإيذاء المدنيين.