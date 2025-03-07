شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد وقوقه مع أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وقوف الأردن مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إدانة كل المحاولات، والمجموعات، والتدخلات الخارجية، التي تستهدف أمن سوريا وسلمها الأهلي ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع.



وشدّد على ضرورة تكاتف كل الجهود؛ لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة على الأسس التي تحمي وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري.