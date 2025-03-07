الارشيف / اخبار الخليج

الاحتلال يحرق مسجد النصر فى نابلس ويدمر محتوياته

0 نشر
0 تبليغ

الاحتلال يحرق مسجد النصر فى نابلس ويدمر محتوياته

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يحرق مسجد النصر فى نابلس ويدمر محتوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إحراق "مسجد النصر" في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إحراق مسجد النصر في باب الساحة في البلدة القديمة في نابلس وذلك فجر اليوم إثر اقتحامها للمدينة. واقتحمت عددًا من المساجد داخل البلدة القديمة دون سابق إنذار وعبثت بمحتوياتها.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطفائية بلدية نابلس من القيام بإطفاء الحريق داخل مسجد النصر وهو ما أدى إلى استفحاله بالشكل الكبير، ولم يمنع انتشاره إلى المواقع الأخرى وإضراره بشكل كبير إلا جهود الإطفائية التي عملت بجهد وشجاعة كبيرين.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements