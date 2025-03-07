شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يحرق مسجد النصر فى نابلس ويدمر محتوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إحراق "مسجد النصر" في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إحراق مسجد النصر في باب الساحة في البلدة القديمة في نابلس وذلك فجر اليوم إثر اقتحامها للمدينة. واقتحمت عددًا من المساجد داخل البلدة القديمة دون سابق إنذار وعبثت بمحتوياتها.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطفائية بلدية نابلس من القيام بإطفاء الحريق داخل مسجد النصر وهو ما أدى إلى استفحاله بالشكل الكبير، ولم يمنع انتشاره إلى المواقع الأخرى وإضراره بشكل كبير إلا جهود الإطفائية التي عملت بجهد وشجاعة كبيرين.