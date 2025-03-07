شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تدعو للحشد والنفير لمواجهة مخططات تهويد المسجد الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، اليوم الجمعة ، ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية والخليل خصوصا للحشد والنفير لحماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه والحشد، في ظل ما يتعرض له من مؤامرات وعمليات تهويد تهدد قدسيته.

ورفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي وتسليمه لإدارة الأوقاف الإسلامية في رمضان خصوصا أيام الجمعة جزء من مخططات السيطرة الكاملة عليه.

خطوات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة تعدّ تعديًا سافرًا على مكانة المسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.