شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة: 180 فقدوا جراء غرق قواربهم قبالة سواحل اليمن وجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، عن فقدان أكثر من 180 شخصا عقب غرق قواربهم قبالة سواحل اليمن وجيبوتى.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن أكثر من 180 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق أربعة قوارب للمهاجرين قبالة سواحل جيبوتي واليمن، مشيرة إلى أنها لا تحوز حاليا معلومات بشأن جنسياتهم.