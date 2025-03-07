شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة: 180 فقدوا جراء غرق قواربهم قبالة سواحل اليمن وجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نيويورك (أ ش أ)الجمعة، 07 مارس 2025 02:12 م
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، عن فقدان أكثر من 180 شخصا عقب غرق قواربهم قبالة سواحل اليمن وجيبوتى.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن أكثر من 180 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق أربعة قوارب للمهاجرين قبالة سواحل جيبوتي واليمن، مشيرة إلى أنها لا تحوز حاليا معلومات بشأن جنسياتهم.
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