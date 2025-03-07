شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين جرائم الخارجين عن القانون فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة للجرائم التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا نتج عنها استهدافها للقوات الأمنية، وشددت السعودية فى بيان صادر عن الخارجية على وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

وجاء في بيان الوزارة: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية".

وأضاف البيان: "وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي".

ودفع الجيش السوري، فجر الجمعة بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الساحل لصد هجمات فلول نظام بشار الأسد،وتوافد مئات المقاتلين من الجيش السوري إلى ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، استعداداً للتوجّه إلى الساحل السوري لمواجهة فلول النظام، كما استخدم الجيش السوري الطائرات المسيرة الشاهين لملاحقة فلول الأسد بريف اللاذقية .