شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك إسرائيلى.. 800 يهودى يدخلون لبنان لزيارة قبر حاخام تحت حماية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 800 إسرائيلي متدين دخلوا الأراضي اللبنانية الحدودية، لأول مرة، اليوم الجمعة، لزيارة قبر حاخام يدعى آشي، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع القبر، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقابل مستوطنة مرجليوت على الحدود اللبنانية، حيث يمتد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت التقارير أن مئات الإسرائيليين توجهوا إلى الموقع خلال الأسابيع الأخيرة دون تنسيق مسبق، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين جنود الجيش الإسرائيلي، حيث حاول بعضهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، مما استدعى اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش اللبنانيين حول هذا الحادث.