الخليج اليوم .. اليمن.. عنصر حوثي يقتل والده بطريقة وحشية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقدم عنصر في جماعة الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، على قتل والده بطريقة وحشية في أحدث جرائم العنف الأسري التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأفادت مصادر محلية بأن عنصراً حوثياً يُدعى صابر قايد سعيد قاسم السلمي أقدم على قتل والده في منطقة الترتور بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، جراء خلافات أسرية بينهما.

وأضافت المصادر أن الجاني الذي انخرط في دورات حوثية وقاتل في صفوف الجماعة، قام بقتل والده ذبحاً، في مشهد مروع وصادم.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، ارتكب مسلحو جماعة الحوثي جرائم عنف أسرية بعدد من مديريات المحافظة، ذهب ضحيتها العشرات بينهم آباء وأمهات.

إلى ذلك، قُتل أحد عناصر الجهاز التعبوي التابع للحوثيين برصاص مواطن في محافظة إب، وسط البلاد.

وقال سكان محليون إن عنصراً في جماعة الحوثي يدعى سلمان الورد قتل برصاص مواطن في قرية المورح بعزلة سودان بمديرية الرضمة شمال شرقي محافظة إب.

وأضاف الأهالي أن الجماعة فرضت منذ بداية شهر رمضان سلمان الورد خطيباً وإماماً لمسجد القرية بقوة السلاح، وهو الأمر الذي قوبل برفض من قبل الأهالي واستياء واسع بسبب خطاباته المتطرفة.

وبحسب الأهالي، فقد تعرض الورد لهجوم من قبل مواطن يدعى توفيق محمد مصلح عبدالمغني ما أدى لمقتل الورد.

ولفت الأهالي إلى تسليم الجاني نفسه طواعية لجماعة الحوثي التي شنت حملة واسعة لاقتحام قرية المورح ومنازل المواطنين، بهدف ترويع الأهالي وإرهابهم، وسط مخاوف من انتهاكات تطال المواطنين في القرية.