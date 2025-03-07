شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى باليمن: ندعو للإفراج عن المحتجزين لدى الحوثيين بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين باليمن، بمن فيهم الموظفون الأمميون المحتجزون لدى الحوثيين، بمناسبة شهر رمضان، مطالبًا الأطراف المتصارعة بإبداء حسن النية من خلال اتخاذ خطوات إنسانية تعزز فرص السلام.

وحذر من تصاعد التوتر في اليمن؛ مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة تنذر بعودة النزاع الشامل، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر للصراع المستمر منذ عقد.

ودعا جروندبرج جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد العسكري واتخاذ تدابير تعزز التهدئة بدلاً من إعادة اليمن إلى دوامة الحرب، مؤكدًا أن مكتبه يعمل بلا كلل لاستغلال أي فرصة لجمع الفرقاء حول طاولة المفاوضات، مشددًا على أن الحل القائم على الحياد والمبادئ العادلة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

كما شدد على ضرورة معالجة ثلاث تحديات رئيسية لإنهاء الصراع، وهي: الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بآلية تنفيذية واضحة، والتوصل إلى تسويات اقتصادية تعالج الوضع المتدهور، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف اليمنية لتحقيق حل دائم ومستدام.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أجرى مؤخرًا محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية والجهات الفاعلة إقليميًا، لحثّهم على دعم عملية سلام يقودها اليمنيون بأنفسهم، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لإنهاء الحرب وإرساء الاستقرار.