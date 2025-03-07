الخليج اليوم .. 15 مليون دولار مكافأة أميركية لرصد شبكات الحوثيين المالية

رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لجماعة الحوثيين، مع دخول تصنيف الجماعة من قبل الإدارة الأميركية كـ "منظمة إرهابية أجنبية" حيز التنفيذ.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي، "إذا كان لديك معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار".

مكافأة أميركية لرصد الحوثيين

وأضاف البيان أن هذه المكافأة "تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم".

وأشار البرنامج إلى أن الحوثيين "أطلقوا المسيّرات والصواريخ على سفن البحرية الأميركية عديد المرات منذ عام 2023، مما عرض رجال ونساء قواتنا المسلحة للخطر، كما شنوا هجمات متعددة على المطارات المدنية في السعودية، ونفذوا هجوماً على الإمارات في يناير/كانون الثاني 2022، ومئات الصواريخ على إسرائيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023".