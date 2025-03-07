الخليج اليوم .. الكويت.. سحب وفقد الجنسية من 464 حالة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 464 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك برئاسة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، الشيخ فهد الصباح.

وطبقاً للتفاصيل التي أوردتها وكالة أنباء الكويت كونا فإن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية من هذه الحالات:

فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته و عددهم 12 حالة للازدواجية.

وفي الوقت ذاته، سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته و عددهم (451) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية .

وسحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته و عددهم 1 حالة مصلحة عليا للبلاد.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي.

تأتي هذه الخطوة التي وافقت الكويت عليها عقب إسقاط الجنسية عن كثير من الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق التبعية، أو التزوير والغش، وشهدت الكويت في الأيام الأخيرة إسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، ممن يكون اكتسبها عن طريق التبعية، في رقم قياسي سجلته الكويت.