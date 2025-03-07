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منظمة التعاون الإسلامى تجتمع اليوم في جدة للتأكيد على رفض تهيجير شعب فلسطين

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منظمة التعاون الإسلامى تجتمع اليوم في جدة للتأكيد على رفض تهيجير شعب فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة التعاون الإسلامى اليوم الجمعة، اجتماعًا استثنائيًّا لمجلس وزراء الخارجية، في مقرّ الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه.

وذكرت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء (واس)، أن هذا الاجتماع يأتي ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويُرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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