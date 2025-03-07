شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تجتمع اليوم في جدة للتأكيد على رفض تهيجير شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة التعاون الإسلامى اليوم الجمعة، اجتماعًا استثنائيًّا لمجلس وزراء الخارجية، في مقرّ الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه.

وذكرت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا الاجتماع يأتي ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويُرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية.