شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الرافض لإنشاء سلطة موازية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الحكومة السودانية ببيان مجلس الأمن الدولي الرافض لتوقيع ميثاق يهدف إلى إنشاء سلطة موازية في البلاد، معتبرةً ذلك دعمًا لجهود السلام والاستقرار والحفاظ على سيادة السودان ووحدته.

وأكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد علي الإعيسر -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)- تقدير الحكومة لاهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في السودان، وثمن دعم المجلس للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وجدد الإعيسر التزام الحكومة بالحلول التي تضمن إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في دعم المتضررين من الحرب وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. وشدد على ضرورة احترام سيادة السودان ورفض أي تدخلات خارجية قد تزعزع استقرار البلاد أو المنطقة.