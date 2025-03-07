شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: مواقفنا ودول الخليج إزاء القضايا الإقليمية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن مواقف الأردن ودول الخليج إزاء القضايا الإقليمية، واحدة، قائلا "نقف صفا واحدًا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية، والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس المحتلة".

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الصفدي: "أمننا واحد، استقرارنا واحد، مستقبلنا واحد، وقادتنا حريصون كل الحرص على أن نبني على المزيد من التعاون ونبني المزيد من العلاقات التي ستجذب الخير، ليس لنا فقط، ولكن أيضا لكل منطقتنا".

وأضاف أن استراتيجية العلاقة بين المملكة ودول الخليج العربي وعمقها وصلابتها حقائق لم تنفك تتبدى على مدى عقود من التعاون والعمل المشترك والدعم المتبادل.

‏وأشار إلى أن الاستثمار الخليجي المشترك في الأردن هو الأكبر على مستوى العالم، ويشكل حوالي 40% من نسبة الاستثمار المباشر في المملكة.

‏⁧ولفت إلى أن الفرص متاحة، والقاعدة الصلبة لعلاقاتنا موجودة ونتطلع إلى المزيد من العمل المشترك، مشيرا إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أطلق مشاريع الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي وكل هذه تفتح آفاق واسعة أمام المزيد من الاستثمار، ورؤية التحديث الاقتصادي 2023 إلى 2033 تفتح مجالات واسعة للاستثمار في عديد قطاعات وصناعات عالية القيمة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وخدمات المستقبل، والصناعات الإبداعية.