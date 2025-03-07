الخليج اليوم .. غروندبرغ يبدي قلقه من عودة النزاع باليمن ويدعو للتراجع عن التصعيد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نبه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أن المسار الحالي لليمن يبعث على قلق عميق، مشيرا إلى "أننا نمر بمرحلة تتزايد فيها المخاوف من العودة إلى نزاع شامل".

وجدد المبعوث الأممي في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن عن الوضع في اليمن، الخميس، دعوته للأطراف بالامتناع عن التلويح بالقوة العسكرية واتخاذ تدابير انتقامية قد تعيد اليمن إلى دوامة صراع واسع النطاق، يدفع المدنيون مرة أخرى ثمنه الباهظ.

وقال إن "مكتبه يظل عازما على اغتنام أي فرصة لجمع الأطراف معا لإنهاء هذا الصراع الذي استمر لعقد من الزمن".

وأضاف غروندبرغ: "أرى وأشعر بالإحباط العميق الذي يشعر به الشعب اليمني، الذي لا يزال يتحمل تبعات عقد كامل من الصراع، وأظل متمسكا بقناعتي بأن الحل القائم على المبادئ والحياد هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأكد إنه هو وفريقه "يواصلون، دون كلل، انخراطهم الصريح والفاعل مع أصحاب المصلحة اليمنيين والدوليين، ويعملون بشكل مستمر على استكشاف الرؤى والأفكار حول المسار المستقبلي رغم العقبات الكبيرة".

وأوضح أنه أجرى خلال الأسبوع المنصرم "محادثات مع كبار المسؤولين في حكومة اليمن والجهات الفاعلة الإقليمية لحثهم على تقديم دعم مشترك ومنسق لعملية سلام شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم".

وجدد المبعوث الأممي تأكيده على أن إنهاء الصراع في اليمن يستوجب التعامل مع ثلاثة تحديات رئيسية، حيث يجب على الأطراف الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذه، والقبول بتسويات، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والتأكيد بوضوح على أهمية وجود عملية سياسية جامعة تشمل طيفا واسعا من اليمنيين، لضمان وضع حد نهائي لهذا النزاع وتمكين اليمنيين من العيش بسلام.

وكرر المبعوث الأممي بمناسبة شهر رمضان، دعوته لـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، والموظفين الأمميين المحتجزين تعسفيا لدى الحوثيين".