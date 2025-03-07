الخليج اليوم .. ترامب: سأزور السعودية خلال شهر ونصف من الآن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موعد زيارته الخارجية الأولى، إذ قال: "سأزور السعودية في أثناء شهر ونصف من الآن"، وتعد زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض ضمن أولى زياراته الخارجية منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة.

يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بقائد أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأميركي بإنه سيلتقي في إطار زيارته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، لافتاً في مقابلة خاصة لـ"العربية" إنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال ترامب، في كلمة له في مؤتمر دافوس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي يعد رجلاً عظيماً، مشيراً إلى أنهما يرتبطان بعلاقة طيبة، لافتاً إلى أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا.

وأشار إلى أنه سيبحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، إمكانية مضاعفة قيمة استثمارات السعودية في واشنطن إلى تريليون دولار.

8 عقود من العلاقات الراسخة

وفي الإطار نفسه، تبرز العلاقات السعودية - الأميركية على مدى ثمانية بأنها علاقات قوية وراسخة، ابتداءً من التنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية إلى التبادل الاقتصادي والاستثمار.

ووصف عضو الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، العلاقات الأميركية - السعودية بالعلاقات الضرورية من أجل تحقيق الاستقرار العالمي، فضلاً عن مواجهة النظام الإيراني.

إلى ذلك، ترتكز العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، وتحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين؛ نظراً لتاريخها الذي يعودُ إلى عام 1931م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة تجارياً.

وينظرُ العالمُ إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة الـG20.