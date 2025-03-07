شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر تجوال فى محافظة اللاذقية السورية على خلفية اشتباكات مسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت إدارة الأمن العام غربى سوريا، حظر تجوال ليليا فى اللاذقية السورية، على خلفية اشتباكات مسلحة مع مسلحين موالين للرئيس السورى السابق بشار الأسد، فى وقت أكد فيه مسئول أمنى فى اللاذقية استمرار الاشتباكات فى ريف جبلة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الأمن العام فى طرطوس أنه تقرر فرض حظر تجوال بدءا "من الساعة 10:00 مساء اليوم وحتى الساعة 10:00 صباح غدٍ الجمعة، فى إطار التوجيهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين".

ومن جهته، قال مدير إدارة الأمن العام فى محافظة المقدم مصطفى كنيفاتي، إن "قوات الأمن تم استنفارها بالكامل فى المحافظة وتمكنت من التصدى للهجوم الذى تعرضت له فى ريف جبلة، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات داخل المدينة"، وفق صحيفة الوطن المحلية.

ولفت كنيفاتى إلى استمرار الاشتباكات داخل المدينة، معلنا وصول "تعزيزات أمنية وعسكرية من محافظات أخرى ووزارة الدفاع لدعم القوات على الأرض".

وأعلنت قوات الأمن السورية، الخميس، أنها تخوض اشتباكات فى ريف محافظة اللاذقية، مع مسلحين تابعين للضابط السابق ، الذى كان من أبرز قادة جيش النظام السابق.

وذكرت وسائل إعلام سورية عن مصادر أمنية أن مسلحين هاجموا بالأسلحة دورية للأمن العام قرب قرية بيت عانا فى ريف المحافظة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن مقتل 16 عنصرا أمنيا على الأقل، الخميس، خلال هجمات نفذها مسلحون موالون غربى سوريا.

كما قال المرصد إن 11 عنصراً آخر أصيبوا "فى هجمات وكمائن نفذها مسلحون موالون للأسد فى بلدة جبلة وريفها" فى محافظة اللاذقية، حيث تدور مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين فى المنطقة.