شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. فرض حظر تجوال عام فى محافظة حمص بسبب الأوضاع الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة الأمن العام فى محافظة حمص السورية إنه تم فرض حظر تجوال عام من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح غد، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وكانت قوات الأمن السورية أعلنت، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات مسلحة فى غرب البلاد مع مجموعات مسلحة.

ودعت جميع المواطنين الالتزام التام بهذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.