شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون الخليجى يعلن دعمه للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على رفض تحميل مصر أي تبعات جراء محاولات التهجير للشعب الفلسطيني، وقال: "إن تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين".

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ونحث المجتمع الدولي على المشاركة في إعادة تأهيله"، مؤكدا أن قمة القاهرة عكست الالتزام المصري والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية.

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني يشكل تهديدا صارخا لهويته وحقوقه".

وأتم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قائلا: "نسعى لتوطيد العلاقات التاريخية ودعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر".