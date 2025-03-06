شكرا لقرائتكم خبر عن 85 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أكثر من 85 ألف مصل، مساء اليوم الخميس، صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن 85 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح فى اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد الأقصى، إذ تحرم آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.



من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينتى رام الله ونابلس، حيث داهمت إحدى البنايات فى نابلس، كما أُصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.



وعلى الصعيد الدبلوماسي، بحث حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع مستشار الأمن القومى الألمانى ينس بلوتنر، آخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية؛ لاسيما الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والجهود الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار.



وأكد الطرفان خلال الاجتماع رفضهما القاطع لأى شكل من أشكال التهجير القسري، والتشديد على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.



من جانبه، أكد بلوتنر دعم ألمانيا للشعب الفلسطينى ولتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تحقيق حل سياسى عادل وشامل يستند إلى حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة.