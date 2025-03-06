شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع 24 جهة سورية من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا

وفي سياق آخر، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، الهجمات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضى السورية والانتهاكات المستمرة فى المنطقة منزوعة السلاح وحولها، والتى تم إنشاؤها كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

وقال جير بيدرسن - في بيان نقله مركز أنباء الأمم المتحدة - إن "مثل هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل، وزيادة التوتر الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والانتقال السياسي المستدام".

وتأتي الإدانة في أعقاب موجة حديثة من الغارات الجوية والغارات البرية التي استهدفت جنوب سوريا، والتي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها ضرورية للأمن القومي وإبعاد الأسلحة عن أيدي الجماعات المسلحة المعادية لإسرائيل.

ودعا بيدرسن، إسرائيل إلى "وقف الانتهاكات والوفاء بالتزاماتها الدولية والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم الصراع".

وحث جميع أطراف الصراع في جميع أنحاء المنطقة إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مضيفا أن "الحوار البناء والالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي ضروريان للأمن".