شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الكعبة المشرفة فى معرض "أول بيت" بالمسجد الحرام خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرض "أول بيت" بـ10 لغات خلال موسم رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، بهدف تسليط الضوء على تاريخ بناء الكعبة المشرفة عبر العصور، بدءًا من عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام وحتى اليوم الحاضر.وفق "واس" .

يُعد المعرض فرصة فريدة للزوار والمعتمرين لاستكشاف مراحل بناء الكعبة المشرفة من خلال عروض مرئية، وموشن جرافيك، ومقتنيات تاريخية، بالإضافة إلى شاشات تفاعلية تقدم المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يُثري التجربة المعرفية للحاضرين.



ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود الهيئة لتعريف المسلمين بتاريخ المسجد الحرام ومعالمه المقدسة، باستخدام التقنيات التفاعلية التي تتيح للزوار الاطلاع على تفاصيل دقيقة حول معالم الكعبة وتاريخها.



ويحتوي المعرض على عدة محاور رئيسية، من بينها قصة بناء الكعبة المشرفة، والتغيرات التي طرأت عليها عبر العصور، والأدوات المستخدمة في صيانتها وغسلها، ومراحل صناعة كسوتها، إلى جانب تسليط الضوء على معالم الكعبة المشرفة.



ودعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل إلى زيارة المعرض والتفاعل مع محتوياته الفريدة، التي ستُثري تجربتهم.

ويأتي هذا المعرض ضمن جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين لإثراء تجربة ضيف الرحمن وتعريف المسلمين بتاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة.