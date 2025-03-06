شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الخميس أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي:" بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور كبار مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها، من جميع المذاهب والمدارس، في أكثر من 90 دولة.وفق "واس".

وأوضحت رابطة العالم الإسلامي، أن هذه النسخة للمؤتمر، التي تحمل عنوان:" نحو مؤتلفٍ إسلامي فاعل "، تمثل خطوةً أبعد في الألفة الإسلامية، والسعى نحو وضع البرامج العملية لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، تأسيسًا لعمل منهجي يتبلور في مبادراتٍ ومشروعات تعزز من منهج الاعتدال، وتدحض خطاب الطائفية وممارساتها .

وأشارت الرابطة، إلى أن النسخة الأولى من مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" ووثيقته الجامعة، جسدت حكمة الإسلام، ووضعت أسس تنسيق المواقف والجهود في ميدان العمل بين قوى الاعتدال الإسلامي باختلاف مذاهبهم وطوائفهم، لما فيه خير الأمة الإسلامية وخدمتها، ومواجهة قوى التطرف والغلو، التي أساءت لصورة ديننا الحنيف.