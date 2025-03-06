شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى بعد نيل الثقة.. مجلس الوزراء اللبنانى يعقد جلسته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الوزراء اللبنانى جلسته فى قصر بعبدا، اليوم الخميس، وهى أول جلسة بعد نيله ثقة البرلمان.

تتصدر جدول أعمال المجلس ثلاثة موضوعات رئيسية، هى ملف التعيينات التي تكتسب أهمية كبيرة نظراً إلى أنها سيكون تحت مجهر التدقيق باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية، وسيكون قرار تعيين قائد جديد للجيش أول القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء اليوم.

إضافة إلى عرض تصور رئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والبت فى مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، إضافة إلى نتائج محادثات الرئيس جوزف عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والملوك والرؤساء العرب، الذين شاركوا في القمة العربية الطارئة في القاهرة،. وفق صحيفة اللواء اللبنانية.

ومن جانبه قال رئيس الحكومة نواف سلام، بالنسبة لملف التعيينات إنه لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة لاختيار الأسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية، ويؤكد في هذا الإطار أنه لن يقبل "إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات، وتطبيق هذه المسلمة على جميع المرشحين".

ومن جهة أخرى ، يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري القصر الرئاسى فى بعبدا اليوم للقاء عون والتباحث حول ملف التعيينات.