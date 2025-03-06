شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يعلن تحقيق انتصارات على الدعم السريع في عدة محاور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش السوداني يوم الأربعاء، تحقيق انتصارات كبيرة ضد الدعم السريع في محاور النيل الازرق والابيض وسنار.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن نبيل عبدالله أعلن "أن القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة على مليشيا الدعم السريع المتمردة في عدة محاور".

وقال في بيان له مساء الأربعاء: "قواتنا بالنيل الازرق والنيل الابيض وسنار وفي نشاط متزامن ومنسق تمكنت من تدمير شراذم الجنجويد بمناطق الدالي والمزموم والجفرات والمليسا وقلي وابوعريف، والقربين ورورو والتبون واستعادتها عنوة واقتدارًا".

التحول المدني الديمقراطي

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء عزم الحكومة السودانية على التحول المدني الديمقراطي وتحقيق الإجماع الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان هارييت ماثيوز المديرة العامة لشؤون إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بحضور المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلي السودان السيد ريتشارد كراودر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن السفير نور الدائم عبد القادر مدير الشؤون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية السودانية.



إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها

وقال السفير في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق إلى مجمل تطورات الأوضاع في البلاد، ورؤية الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب، ومسار التحول الديمقراطي المدني.

وأشار السفير إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد عزم الحكومة السودانية على التحول المدني الديمقراطي وتحقيق الإجماع الوطني، بجانب استعدادها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأشاد بموقف بريطانيا الداعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وترابه، ورفضها إعلان تشكيل حكومة موازية في السودان بما يهدد أمن ووحدة السودان، بحسب السفير.

وقال عبد القادر إنه جرى إطلاع الجانب البريطاني على جهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام، ورؤيتها فيما يتعلق بالمؤتمر المزمع انعقاده في لندن بخصوص قضايا السودان وأهمية توسيع دائرة مشاركة السودانيين فيه.

تشكيل حكومة موازية

وأكدت هارييت ماثيوز دعم بلادها للسلام في السودان، وقالت: إن المملكة المتحدة ستلعب دورًا مهمًا في ضمان أي مسار نحو السلام، وعبرت عن قلقها العميق لتشكيل حكومة موازية تساند الدعم السريع المتمردة، وأضافت أنه إذا كنا نريد سلامًا دائمًا في السودان يتطلب ذلك وحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وأشارت إلى أن اللقاء كان إيجابيًا، وتطرق إلى جهود تهيئة الظروف السلمية لإنهاء الحرب، ودور بلادها لاستضافة المجتمع الدولي في لندن للنقاش في خلق مجال للسلام في السودان لإنهاء الحرب.

كما تطرق اللقاء إلى توفير وإدخال الاحتياجات الإنسانية والضرورية للسودانيين، عبر المعابر، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستلعب دورًا في تقديم العون للمحتاجين، مشيدة باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري، بحسب ماثيوز.