شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن لدعم أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر وسوريا والمغرب والأردن لبحث عدة موضوعات لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان "أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون، سيعقد اليوم الخميس في مكة المكرمة، برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون".

وأوضح أنه "سيعقد على هامش اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون ومصر بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، وسوريا بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمغرب بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والأردن بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي، كل على حدة".

وقال البديوي: "إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (45) بمدينة الكويت ديسمبر 2024، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة."

وتأتي الاجتماعات الخليجية العربية في مكة بعد يومين من انعقاد القمة العربية التي عقدت في القاهرة، والتي اعتمدت المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة، كما دعت مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة الغربية.