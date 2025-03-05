شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين مخططات الاحتلال لبناء ألف وحدة استيطانية في القدس والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات استعمارية

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات الاحتلال الاستيطانية الجديدة لإقامة 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ومواصلة قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم.كما ادانت إعلان قوات الاحتلال عن نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية بعد إغلاق كافة المعابر.وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن قوات الاحتلال بدأت إجراءاتها الاستعمارية لبناء ما يقارب 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيًا وثقافيًا وجغرافيًا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.وذلك بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية.