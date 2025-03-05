شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: سلوك إسرائيل الإرهابي يزيد ضرورة تطبيق القرارات الهامة لقمة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت حركة حماس، أن استمرار سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال ضد قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت حماس، إن السلوك الإرهابي من الاحتلال يزيد ضرورة تطبيق القرارات الهامة التي اتخذتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة من أجل إدخال المساعدات وكسر الحصار عن غزة.