شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن رأيها بشأن المحادثات المباشرة بين واشنطن وحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل عبرت عن رأيها بشأن المحادثات المباشرة بين واشنطن وحماس، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو: "قررنا تأجيل الإفراج عن الأسرى حتى ضمان إطلاق سراح "المختطفين" التاليين من دون مراسم مهينة."

