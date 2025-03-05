شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد دعمها لمراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للوضع في فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها لطلب دولة فلسطين بشأن مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للوضع في فلسطين.



كما أكد وفد المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، برئاسة الأمير جلوي بن تركي بن جلوي القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مملكة هولندا - أمام أعمال المجلس التنفيذي في دورة الـ108 بلاهاي بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، التزام المملكة بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأهمية التنفيذ الكامل لها، مشددة على أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة وانتهاك لقواعد الاتفاقية والقانون الدولي.