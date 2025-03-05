الخليج اليوم .. "القطرية" تخطط لزيادة رحلاتها إلى سوريا وتعلن عن موعد رحلة إضافية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تخطط الخطوط الجوية القطرية لزيادة رحلاتها إلى سوريا في ظل تزايد الطلب على السفر إليها بعد أكثر من عقد على الحرب.

وقال المدير التجاري للشركة القطرية تييري أنتينوري، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن الناقلة الوطنية القطرية ستضيف رحلة يومية إلى العاصمة السورية اعتبارا من يونيو المقبل.

وأوضح أن الرحلات إلى دمشق تسير باستخدام طائرة من طراز "إيرباص A330" ذات البدن العريض، مضيفا أن معدل إشغال الرحلات على هذا الخط يبلغ 90%.

وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق في يناير الماضي بعد سقوط الأسد، وكانت معظم شركات الطيران قد أوقفت رحلاتها إلى العاصمة السورية في بداية العقد الماضي مع اندلاع الأزمة السورية.

المصدر: بلومبرغ