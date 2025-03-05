شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: اجتماعات وزارية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن بمكة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون، سيعقد يوم غد الخميس الموافق 6 مارس 2025م، في مدينة مكة المكرمة، برئاسة وزير الخارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وسيعقد على هامش الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، والجمهورية العربية السورية بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمملكة المغربية بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمملكة الأردنية الهاشمية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كل على حدة. التطورات الإقليمية وقال: "إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (45) بمدينة الكويت ديسمبر 2024م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

فيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع جمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، أفاد الأمين العام لمجلس التعاون، أنه سيتم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

