الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع سلاله الغذائية حول العالم

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة، إذ يتضمن المشروع في مرحلته الأولى توزيع 3.125 كرتون تمر في مديرية الغيضة، على أن يتواصل التوزيع ليشمل 8.814 كرتون تمر للأسر المستفيدة، وذلك ضمن إجمالي توزيع 625.000 كرتون تمر موزعة على مختلف المحافظات اليمنية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وفي إطار دوره الإنساني، وزع المركز أيضاً 500 سلة غذائية في مدينة كوناكري في جمهورية غينيا، استفاد منها 4.686 فردًا بواقع 500 أسرة من الفئات الأشد احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في غينيا، مما يذكر أن المشروع يوزع 7.500 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان.

إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة أيضاً 1.150 سلة غذائية في مدن كلينا وبيا وديتشان وجاكوفا في كوسوفا استفاد منها 5.750 فردًا بواقع 1.150 أسرة، ضمن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني لعام 1446 هـ، بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في كوسوفا، وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز، لمساعدة الدول المحتاجة وتوفير الأمن الغذائي لها.