شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 25% فقط من المرضى عبروا للعلاج خارج غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الاحتلال بالتلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن من خرجوا للعلاج خارج غزة لم تتجاوز نسبتهم 25% من النسبة المفترض خروجها، داعيا للضغط على الاحتلال لتنفيذ الشق الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار.

كشف عن أن عددا كبيرا من المرضى فارق الحياة بسبب عدم الخروج للعلاج خارج غزة، كما أن معظم سكان قطاع غزة يبيتون في خيام مهترئة بسبب عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد متحدث الصحة الفلسطينية، أنه "لا يوجد لدينا مخزونات طبية في قطاع غزة ومعظم المستشفيات تعمل بشكل جزئي".