الخليج اليوم .. اليمن.. ضبط قارب تهريب يقل 164 مهاجرًا غير شرعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت حملة امنية حكومية، عن تمكن دورية بحرية تابعة لها من ضبط قارب تهريب يحمل على متنه المئات من المهاجرين، في المياه الإقليمية اليمنية.

وكان القارب يحمل على متنه 164 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، من جنسية أفريقية، بينهم 37 امرأة، تم تهريبهم عبر البحر في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأوضحت الحملة الأمنية المشتركة في بيان، السبت، أن الدورية البحرية اشتبهت في تحركات قارب مشبوه كان يحاول التسلل نحو السواحل اليمنية، وعند الاقتراب منه وإجراء التفتيش، تبيّن أنه يحمل مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانوا في طريقهم لدخول البلاد دون أي وثائق أو تصاريح رسمية.

وأكد البيان ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيدًا لترحيلهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، إلى جانب إلقاء القبض على طاقم القارب المكون من ثلاثة أشخاص، وإيداعهم السجن تمهيدًا لتقديمهم للعدالة بتهم تهريب البشر.

ولفت الى أن السلطات فتحت تحقيقات موسعة للكشف عن الشبكة المتورطة في هذه العمليات غير القانونية ورصد المتورطين في تهريب المهاجرين.

وأكدت الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة شبكات التهريب، مشددة على عزمها الكامل في التصدي لهذه العمليات التي تهدد الاستقرار، داعية جميع المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تساهم في مكافحة هذه الظاهرة.